В США заявили об отсутствии точных данных о военном потенциале России и Китая

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что США были «застигнуты врасплох» реальной военной мощью России. По его словам, Вашингтон обладает неточными оценками относительно потенциала российских, а также китайских вооружённых сил. Свои соображения на этот счёт сенатор изложил в письме министру обороны США Ллойду Остину. С документом ознакомился RT.

Как утверждает Ромни, в числе наиболее важных уроков, которые мир извлекает из спецоперации России на Украине, — то, насколько США и их западные союзники «были застигнуты врасплох реальной силой российских вооружённых сил».

«Бесчисленное количество неточных оценок явно показало, что Соединённые Штаты должны вкладывать гораздо больше ресурсов в понимание того, что собой представляет наша военная мощь в сравнении не только с российской, но и с китайской», — заявил сенатор.

В письме он призвал главу Пентагона незамедлительно профинансировать и провести исследование, которое позволит понять, как Пекин и Москва инвестируют в свои оборонные секторы, в том числе в человеческие ресурсы, новые обычные и ядерные вооружения, перспективные средства, такие как кибероружие, а также как это соотносится с американским бюджетированием.

Ромни отметил, что более 18 месяцев назад он предлагал в конгрессе провести подобный анализ, однако работа так и не началась. Парламентарий также обратил внимание Остина на то, что российские власти намерены и дальше наращивать военную мощь страны, несмотря на санкции.

В связи с этим политик предложил выяснить, какое влияние оказывают американские ограничительные меры на военный бюджет России.

В июле нижняя палата конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год. Его сумма может составить около $850 млрд.