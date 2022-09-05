В ООН прокомментировали взрыв возле посольства России в Кабуле
- РИА Новости
«МООНСА осуждает сегодняшний взрыв у здания посольства России в Кабуле. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. В свете последних событий МООНСА подчеркивает необходимость принятия де-факто властями мер по обеспечению безопасности населения, а также дипломатических представительств», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.
Позднее в МИД России заявили о двух сотрудниках российского посольства, погибших в результате взрыва.