Антироссийские санкции не приведут к прекращению украинского конфликта, а своими решениями в энергетической сфере ФРГ уничтожает свою промышленность и средний класс, заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине», — сказала она в интервью t-online.

Немецкий депутат заявила, что вероятно, российская компания использует свою рекордную прибыль для постройки дополнительных газопроводов в Китай. Она подчеркнула, что экспорт нефти в Азию вырос в несколько раз.

«Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешёвых источников энергии немецкая промышленность разорится... Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше», — отметила Вагенкнехт.

По мнению президента России Владимира Путина, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Германия в настоящее время действует как враг России, вводя санкции против страны и её граждан и поставляя украинской армии летальное оружие, при этом канцлер ФРГ удивляется тому, что у Берлина возникают экономические проблемы.