Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой за призывы россиян к насилию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении его призывов россиян к насилию.

Так она прокомментировала заявление эстонского министра из интервью изданию Postimees, в котором он предположил, что, если бы 1% населения России «взял в руки по булыжнику», это могло бы вызвать изменения в обществе. По мнению Рейнсалу, визовые ограничения — это сигнал всем россиянам о том, что «их жизнь не может продолжаться, как обычно».

«В своём ли вообще уме господин Рейнсалу... К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией», — написала Захарова в своём Telegram.

Российский дипломат предположила, что такой булыжник мог бы полететь в окна посольства Эстонии в России, а возможно, и в здание эстонского МИД.

«Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники и кому эти помещения принадлежат... Потом пусть не говорит, что «насилие — это не метод», — добавила она.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка Евросоюзом облегчённого визового режима с Россией затронет и европейцев.