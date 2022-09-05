военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой за призывы россиян к насилию

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении его призывов россиян к насилию.

Так она прокомментировала заявление эстонского министра из интервью изданию Postimees, в котором он предположил, что, если бы 1% населения России «взял в руки по булыжнику», это могло бы вызвать изменения в обществе. По мнению Рейнсалу, визовые ограничения — это сигнал всем россиянам о том, что «их жизнь не может продолжаться, как обычно».

«В своём ли вообще уме господин Рейнсалу... К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией», — написала Захарова в своём Telegram.

Российский дипломат предположила, что такой булыжник мог бы полететь в окна посольства Эстонии в России, а возможно, и в здание эстонского МИД.

«Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники и кому эти помещения принадлежат... Потом пусть не говорит, что «насилие — это не метод», — добавила она.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка Евросоюзом облегчённого визового режима с Россией затронет и европейцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить