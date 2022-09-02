Байден: Трамп и его сторонники угрожают основам США

Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники представляют собой экстремистскую силу, угрожающую основам Соединённых Штатов, заявил действующий американский президент Джо Байден.

«Дональд Трамп и республиканцы, поддерживающие лозунг MAGA, являются воплощением экстремизма, который угрожает самим основам нашей республики», — приводит ТАСС слова Байдена в ходе речи в Филадельфии.

По его словам, под угрозой находятся демократия и равенство.

Издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия отстранила двух сотрудников, один из которых надел бейсболку с надписью MAGA и оказывал поддержку ворвавшимся в здание Конгресса США 6 января 2021 года.