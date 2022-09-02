Reuters: в Иране сообщили об ответе Тегерана на предложения США по СВПД

Иран направил конструктивный ответ на предложения США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил представитель МИД страны Насер Канаани.

«Текст, который был отправлен, имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров» — приводит агентство Reuters слова Канаани в иранских СМИ.

Отмечается, что ответ был направлен главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят сценарии разных вариантов развития событий с ядерной сделкой с Ираном.