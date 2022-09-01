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Макрон выразил надежду на достижение соглашения по СВПД в ближайшие дни

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на скорейшее достижение соглашения по иранской ядерной программе в ближайшие дни.
Макрон выразил надежду на достижение соглашения по СВПД в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru

«Что касается Ирана, надеюсь, что соглашение по СВПД будет достигнуто уже в ближайшие дни», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят сценарии разных вариантов развития событий с ядерной сделкой с Ираном.

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