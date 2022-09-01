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МИД КНР поблагодарил Россию за реакцию на проход кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе

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Китай высоко ценит позицию российской стороны по ситуации с проходом двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД КНР поблагодарил Россию за реакцию на проход кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе
  • Gettyimages.ru

«Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу одного Китая и поддержали Китай в (вопросе. — RT) защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности», — приводит его слова РИА Новости.

Вэньбинь также отметил, что провокационные действия США не пользуются популярностью в мире и обречены на провал.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе в качестве провокации.

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