Речь канцлера ФРГ Олафа Шольца в Праге выдала империалистические намерения Германии. Об этом пишет обозреватель Арнольд Шёльцель в статье для немецкого издания Junge Welt.

Ранее Шольц предложил создать единую европейскую систему противовоздушной обороны.

Шёльцель отметил, что немецкий канцлер исходит из того, что Берлин возглавит эту систему.

«Пражская речь Шольца — это приказ двигаться вперёд, но только в определённом направлении — к так называемой сплочённости Евросоюза и к конфронтации с Россией и Китаем», — пишет журналист.

Шёльцель подчеркнул, что такие действия соответствуют «интересам немецкого империализма», но основа данной программы — нереальное мировоззрение.

29 августа немецкий канцлер предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.