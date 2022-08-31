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Junge Welt: речь Шольца об объединении Европы выдала империализм Германии

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Речь канцлера ФРГ Олафа Шольца в Праге выдала империалистические намерения Германии. Об этом пишет обозреватель Арнольд Шёльцель в статье для немецкого издания Junge Welt.
Junge Welt: речь Шольца об объединении Европы выдала империализм Германии
  • Gettyimages.ru

Ранее Шольц предложил создать единую европейскую систему противовоздушной обороны.

Шёльцель отметил, что немецкий канцлер исходит из того, что Берлин возглавит эту систему.

«Пражская речь Шольца — это приказ двигаться вперёд, но только в определённом направлении — к так называемой сплочённости Евросоюза и к конфронтации с Россией и Китаем», — пишет журналист.

Шёльцель подчеркнул, что такие действия соответствуют «интересам немецкого империализма», но основа данной программы — нереальное мировоззрение. 

29 августа немецкий канцлер предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.

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