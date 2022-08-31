Ситуация с коронавирусом во всех странах ЕАЭС является контролируемой

Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивают ситуацию с коронавирусом как контролируемую. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В службе отметили, что в некоторых странах союза наблюдается незначительный сезонный подъём заболеваемости коронавирусом.

«Однако все страны союза оценивают складывающуюся ситуацию как контролируемую», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам 31-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов ЕАЭС.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.