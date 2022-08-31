Замглавы МИД Рябков: России нужна новая переговорная площадка с США вместо Женевы

Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с Соединёнными Штатами, Москва будет искать ей альтернативы. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков пояснил, что позиция России связана с «полным слиянием» подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.