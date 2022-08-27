В ООН призвали Россию и США начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ как можно скорее
Таким образом она ответила на вопрос, когда Россия и США должны начать переговоры о замене ДСНВ.
Она также напомнила, что договор действителен до 2026 года.
«Поэтому им нужно договориться как минимум до истечения срока его действия», — цитирует её ТАСС.
Она подчеркнула, что, если новый договор подписан не будет, «в мире не останется никаких ограничений».
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.