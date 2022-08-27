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В ООН призвали Россию и США начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ как можно скорее

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России и США следует начать переговоры о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) как можно скорее. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу по итогам обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Таким образом она ответила на вопрос, когда Россия и США должны начать переговоры о замене ДСНВ.

Она также напомнила, что договор действителен до 2026 года.

«Поэтому им нужно договориться как минимум до истечения срока его действия», —  цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что, если новый договор подписан не будет, «в мире не останется никаких ограничений».

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

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