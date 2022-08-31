Политолог Робертс: Горбачёв ошибочно верил в обещания США о нерасширении НАТО
- РИА Новости
«Ошибкой Горбачёва было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим (экс-президента США Билла. — RT) Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало», — цитирует Робертса РИА Новости.
По его словам, нынешняя американская администрация занимается раздуванием новой холодной войны.
Ранее экс-глава МИД Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван выразил мнение, что США сами спровоцировали начало спецоперации на Украине, проигнорировав слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нём эскалации на Украине не случилось бы благодаря договорённостям.
Он также выразил мнение, что действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну.