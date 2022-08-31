Политолог Робертс: Горбачёв ошибочно верил в обещания США о нерасширении НАТО

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв ошибочно поверил в обещания Соединённых Штатов о нерасширении Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший помощник министра финансов США, политолог Пол Робертс.

«Ошибкой Горбачёва было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим (экс-президента США Билла. — RT) Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало», — цитирует Робертса РИА Новости.

По его словам, нынешняя американская администрация занимается раздуванием новой холодной войны.

Ранее экс-глава МИД Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван выразил мнение, что США сами спровоцировали начало спецоперации на Украине, проигнорировав слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нём эскалации на Украине не случилось бы благодаря договорённостям.

Он также выразил мнение, что действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну.