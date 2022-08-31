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Политолог Робертс: Горбачёв ошибочно верил в обещания США о нерасширении НАТО

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв ошибочно поверил в обещания Соединённых Штатов о нерасширении Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший помощник министра финансов США, политолог Пол Робертс.
Политолог Робертс: Горбачёв ошибочно верил в обещания США о нерасширении НАТО
  • РИА Новости

«Ошибкой Горбачёва было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим (экс-президента США Билла. — RT) Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало», — цитирует Робертса РИА Новости.

По его словам, нынешняя американская администрация занимается раздуванием новой холодной войны.

Ранее  экс-глава МИД Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван выразил мнение, что США сами спровоцировали начало спецоперации на Украине, проигнорировав слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нём эскалации на Украине не случилось бы благодаря договорённостям.

Он также выразил мнение, что действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну.

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