Путин поздравил Жапарова с Днём независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днём независимости, отметив развитие межгосударственных отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-киргизских связей — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в послании российского лидера.

Поздравления по случаю Дня независимости Киргизии также направили премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава российского МИД Сергей Лавров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Ранее Мишустин и глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров обсудили сотрудничество двух стран, а также взаимодействие в ЕАЭС.

Кроме того, Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО.