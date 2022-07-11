Мишустин и Жапаров обсудили сотрудничество России и Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров обсудили сотрудничество двух стран, а также взаимодействие в ЕАЭС.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина России. «Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях», — говорится в сообщении. Уточняется, что собеседники также уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе «с учётом предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт под председательством Киргизии». Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО.