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Генерал США в отставке призвал НАТО дать Украине оружие для удара вглубь России

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Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд в эфире «24 канала» призвал США и НАТО предоставить Киеву оружие и разрешение на проведение атак вглубь России.

Военный назвал стратегической ошибкой требование Запада по отношению к Украине не использовать полученное от союзников оружие против Москвы.

«Соединённые Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите ударов по территории России». Но это глупость», — цитирует его РИА Новости.

По словам Арнольда, украинская армия должна атаковать объекты, располагающиеся по меньшей мере на сотню километров вглубь России.

«Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

Президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Также Пентагон заключил с Raytheon контракт на $182 млн на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

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