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АТ: администрация США проявила безответственность в поставках оружия на Украину

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Администрация президента США Джо Байдена проявила безответственность в вопросах оборота оружия на Украине, заявила журналист American Thinker Оливия Мюррей.

В своём материале она сравнила исчезающие на территории Украины американские вооружения с чёрной дырой.

«Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием», — написала Мюррей.

Журналистка подчеркнула, что госслужащие, в круг задач которых входит необходимость отслеживать целостность американской помощи, не обладают никакой достоверной информацией о том, куда именно она идёт.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Также Пентагон заключил с Raytheon контракт на $182 млн на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации.

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