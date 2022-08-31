В США пригрозили новыми санкциями России при проведении референдумов на Украине
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры... экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным», — цитирует его ТАСС.
Пател отметил сильную привязанность российской экономики к ископаемым видам топлива с учётом отсутствия альтернативной промышленности, которая могла бы позволить компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.
«Это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», — добавил дипломат.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители.
Высокопоставленный представитель американского правительства отметил, что США не признают присоединения Донбасса к России и отвергают результаты возможного референдума.
По его словам, присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта.