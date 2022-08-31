В США пригрозили новыми санкциями России при проведении референдумов на Украине

США могут ввести новые антироссийские меры, включая экономические санкции, в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под контролем России регионов Украины в состав Российской Федерации, заявил первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры... экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным», — цитирует его ТАСС.

Пател отметил сильную привязанность российской экономики к ископаемым видам топлива с учётом отсутствия альтернативной промышленности, которая могла бы позволить компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.

«Это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», — добавил дипломат.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители.

Высокопоставленный представитель американского правительства отметил, что США не признают присоединения Донбасса к России и отвергают результаты возможного референдума.

По его словам, присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта.