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Эрдоган заявил, что Турцию не волнует отказ США продать истребители F-35

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Анкару не волнует отказ США продать Турции истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что ранее США направили Турции официальное уведомление об исключении страны из программы поставок истребителей из-за приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400. В Вашингтоне также сообщили об аннуляции меморандума по F-35.

«Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано», — приводит слова Эрдогана РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.

Ранее турецкий лидер отмечал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

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