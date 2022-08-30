Заявления Папы Римского о боевых действиях на Украине нужно воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию, заявили в службе печати Святого престола.

Такое заявление было опубликовано после реакции Киева на слова Папы Римского Франциска, который выразил соболезнования в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, за которое, по версии ФСБ, ответственны украинские спецслужбы.

«Цель этих выступлений — призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли — к солидарности и усилиям по восстановлению мира», — приводит заявление пресс-службы РИА новости.

Как ранее писал журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити, Папа Римский был недоволен политическим давлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Американские аналитики Фиона Хилл и Энджела Стент отмечали, что папа Франциск разделяет мнение, что НАТО несёт часть ответственности за начало спецоперации России на Украине.