FA: папа римский разделяет мнение об ответственности НАТО за начало СВО России
«На международном уровне убеждения... о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в материале.
Отмечается, что политики и аналитики на Западе продолжают спор о вине НАТО в эскалации противостояния.
3 мая понтифик заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала военной спецоперации на Украине.