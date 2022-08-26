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FA: папа римский разделяет мнение об ответственности НАТО за начало СВО России

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Папа римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО ответственны за начало спецоперации России на Украине, заявили в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

«На международном уровне убеждения... о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в материале.

Отмечается, что политики и аналитики на Западе продолжают спор о вине НАТО в эскалации противостояния.

3 мая понтифик заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала военной спецоперации на Украине.

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