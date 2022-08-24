Папа Римский выразил соболезнования в связи с убийством Дарьи Дугиной

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ANSA.

«Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве», — цитирует его ТАСС.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.