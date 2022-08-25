В Италии рассказали о недовольстве Папы Римского из-за политического давления Зеленского
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В материале напоминается, что после телефонных переговоров с Франциском Зеленский призвал в Twitter духовных лидеров распространять информацию «об ужасных действиях агрессора на Украине».
«Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать», — заявил Полити.
Журналист также отмечает, что религиозный деятель раскритиковал факт того, что Киев подверг цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нём выражалась идея мира между украинцами и россиянами.
В июле Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев после поездки в Канаду.