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Yeni Safak: компании США хотят обойти санкции и торговать с Россией через Турцию

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Покинувшие российский рынок американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

«Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введённые Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определённую комиссию», — говорится в материале.

Отмечается, что многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.

Как отметил президент России Владимир Путин, иностранные компании, прекратившие деятельность в России, пожалеют об этом.

Путин допустил, что уход некоторых зарубежных компаний, может быть, и к лучшему.

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