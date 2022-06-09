Путин: прекратившие работу в России иностранные компании пожалеют об этом

Иностранные компании, прекратившие деятельность в России, пожалеют об этом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушёл, предпочёл прекратить здесь какую-то деятельность, пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем — мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями», — заявил он.

Ранее Путин допустил, что уход некоторых зарубежных компаний, может быть, и к лучшему.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, иностранные собственники которых объявили об уходе с российского рынка.