Путин: прекратившие работу в России иностранные компании пожалеют об этом

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Иностранные компании, прекратившие деятельность в России, пожалеют об этом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
Путин: прекратившие работу в России иностранные компании пожалеют об этом
  • kremlin.ru

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушёл, предпочёл прекратить здесь какую-то деятельность, пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем — мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями», — заявил он.

Ранее Путин допустил, что уход некоторых зарубежных компаний, может быть, и к лучшему.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, иностранные собственники которых объявили об уходе с российского рынка.

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