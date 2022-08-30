Небензя осудил идею постпреда США «скинуться» на исправление ошибок Запада в Афганистане

Постпред России при ООН Василий Небензя осудил предложение американской коллеги Линды Томас-Гринфилд «скинуться» на решение проблем Афганистана.

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за всё только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает», — цитирует Небензю РИА Новости.

Он подчеркнул, что странам Запада придётся самим платить за свои ошибки.

Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.