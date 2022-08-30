G1: в Бразилии зарегистрировали вторую смерть пациента от оспы обезьян

В Бразилии зарегистрировали вторую смерть пациента, болевшего оспой обезьян. Об этом сообщает новостной портал G1.

Отмечается, что смерть была зарегистрирована в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

У 33-летнего пациента был сниженный иммунитет и другие заболевания, которые усугубили состояние его здоровья.

Ранее Минздрав Бразилии объявил максимальный уровень санитарной угрозы в связи с распространением в стране оспы обезьян.

29 июля Минздрав Бразилии зафиксировал первый в стране случай смерти пациента, заболевшего оспой обезьян.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.