Бразилия объявила максимальный уровень санитарной угрозы из-за оспы обезьян

Минздрав Бразилии объявил максимальный уровень санитарной угрозы в связи с распространением в стране оспы обезьян.

Об этом сообщает Globo со ссылкой на разработанный ведомством план национального противодействия данному заболеванию.

По данным издания, в 31-страничном документе содержатся руководства для управлений здравоохранения штатов и городов по профилактике, лечению и искоренению заболевания.

В частности, в них приводятся рекомендации относительно установления режима карантина при выявлении подозрительных случаев, указаны мероприятия, направленные на информирование и диагностику населения.

Всего в Бразилии зафиксировано около 2,3 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.

29 июля Минздрав Бразилии зафиксировал первый в стране случай смерти пациента, заболевшего оспой обезьян.