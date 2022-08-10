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Globo: Бразилия планирует закупить 50 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

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Власти Бразилии планируют закупить 50 тыс. доз вакцины от оспы обезьян в рамках сдерживания вспышки заболевания.

Об этом информирует портал Globo со ссылкой на Минздрав страны.

«Министр здравоохранения Марсело Кейрога подтвердил, что Бразилия должна приобрести 50 тыс. доз вакцин против оспы обезьян», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что приобретённые вакцины будут предусмотрены для медицинского персонала, который находится в непосредственном контакте с заразившимися. 

29 июля Минздрав Бразилии зафиксировал первый в стране случай смерти пациента, заболевшего оспой обезьян.

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