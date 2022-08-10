Globo: Бразилия планирует закупить 50 тысяч доз вакцины от оспы обезьян
Об этом информирует портал Globo со ссылкой на Минздрав страны.
«Министр здравоохранения Марсело Кейрога подтвердил, что Бразилия должна приобрести 50 тыс. доз вакцин против оспы обезьян», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что приобретённые вакцины будут предусмотрены для медицинского персонала, который находится в непосредственном контакте с заразившимися.
29 июля Минздрав Бразилии зафиксировал первый в стране случай смерти пациента, заболевшего оспой обезьян.