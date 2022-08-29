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Вучич сообщил о планах Сербии пытаться закупать нефть в Венесуэле, а уголь — в Индонезии

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Президент Сербии Александр Вучич в качестве альтернативы российским энергоресурсам попытается закупать нефть в Венесуэле, а уголь — в Индонезии и Китае, передаёт агентство Reuters.
Вучич сообщил о планах Сербии пытаться закупать нефть в Венесуэле, а уголь — в Индонезии
  • Gettyimages.ru

«Мы будем брать иракскую (нефть. — RT)... Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — заявил Вучич.

По его словам, Сербия также планирует импортировать нефть из Азербайджана в 2023 году и до максимума увеличила запасы газа в газохранилищах — этих запасов должно хватить более чем на 60 дней.

Кроме того, президент заявил о желании Сербии закупить около 2 млн т угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ, которые производят примерно 70% электричества в стране.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия покупает газ из России «по фантастической цене».

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