Госдеп заявил о намерении продолжать призывать к передаче Киеву контроля над ЗАЭС

В Госдепартаменте заявили, что США продолжат призывать Россию «прекратить боевые действия» и передать район Запорожской АЭС под контроль Киева.

«Соединённые Штаты и другие страны продолжат призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над АЭС Украине», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия не смогла принять итоговый документ из-за темы конфликта на Украине, заявила заместитель Генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Как отметил зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, Украина и её западные кураторы несут полную ответственность за то, что участникам Обзорной конференции ДНЯО не удалось принять итоговый документ.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в Совбезе и на Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны армии Украины.