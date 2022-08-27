В ООН заявили, что не смогли принять документ конференции ДНЯО из-за украинской темы

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла принять итогового документа из-за темы конфликта на Украине, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Должна отметить, что эта обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере. И думаю, что это влияние было весьма большим», — сказала она, подразумевая российскую военную спецоперацию на Украине.

По словам Накамицу, последствия украинского конфликта стали «причиной того, что конференция не смогла принять итоговый документ».

Ранее председатель конференции Густаво Злаувинен информировал, что участники обзорной конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что американская сторона сожалеет об этом.

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов обвинил в этом Киев и его западных кураторов.