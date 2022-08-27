военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ООН заявили, что не смогли принять документ конференции ДНЯО из-за украинской темы

Короткая ссылка
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла принять итогового документа из-за темы конфликта на Украине, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.
В ООН заявили, что не смогли принять документ конференции ДНЯО из-за украинской темы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Должна отметить, что эта обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере. И думаю, что это влияние было весьма большим», — сказала она, подразумевая российскую военную спецоперацию на Украине.

По словам Накамицу, последствия украинского конфликта стали «причиной того, что конференция не смогла принять итоговый документ».

Ранее председатель конференции Густаво Злаувинен информировал, что участники обзорной конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что американская сторона сожалеет об этом.

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов обвинил в этом Киев и его западных кураторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить