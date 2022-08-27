В США выразили сожаление в связи с отсутствием консенсуса на конференции ДНЯО

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что американская сторона сожалеет из-за того, что участникам обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять итоговый документ.

По его мнению, документ не был составлен «идеально», поскольку текст документа «недооценивал» ситуацию, возникшую вокруг Запорожской АЭС.

«Мы сожалеем в связи с этим итогом», — приводит РИА Новости его слова на заседании.

Ранее председатель конференции Густаво Злаувинен информировал, что участники обзорной конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ.

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов обвинил в этом Киев и его западных кураторов.