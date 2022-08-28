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В США подтвердили проход двух военных кораблей через Тайваньский пролив

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Пресс-служба 7-го флота США подтвердила проход двух военных кораблей через Тайваньский пролив.
В США подтвердили проход двух военных кораблей через Тайваньский пролив
  • AFP
  • © CREDITJUSTIN STACK / US NAVY

«Antietam и Chancellorsville (ракетные крейсеры. — RT) 28 августа (по местному времени) совершают рутинный транзит через Тайваньский пролив», — говорится в заявлении флота в Twitter.

Отмечается, что суда прошли по коридору, который в соответствии с международным правом относится к международным водам.

Ранее агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил о приведении китайской армии в состояние повышенной боеготовности на фоне появления американских крейсеров.

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