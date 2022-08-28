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Сенатор Пушков выступил против поставок российского газа в Молдавию

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Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками российского газа.

Таким образом он прокомментировал слова председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора о его готовности отправиться в Москву для обсуждения вопроса поставок газа из России в Молдавию.

По мнению Пушкова, такие заявления звучат странно, поскольку президент Молдавии Майя Санду не скрывает антироссийского курса своей политики.

«Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?», — написал он в Telegram.

Пушков подчеркнул, что если Москва пойдёт на уступки, то получит в ответ только усиление этого прозападного курса.

«Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?», — констатировал сенатор.

Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

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