WP: в США расширили поставки вооружений Киеву морским транспортом

Пентагон в последние месяцы организовал поставки вооружений на Украину морским транспортом вместо поставок по воздуху. Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации источника, это решение было принято после того, как США начали поставлять Киеву гаубицы и другие тяжёлые вооружения.

Дело в том, пишет газета, что морским транспортом можно перевозить большие объёмы грузов, что предоставляет украинским властям возможность создавать запасы вооружений.

«Когда мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов .... Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены», — приводит ТАСС слова представителя Транспортного командования ВС США Стивена Паттхоффа.

По мнению газеты, расширение также связано с тем, что Соединённым Штатам выгоден затяжной характер конфликта на Украине.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации.