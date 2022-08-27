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Представители США и Южной Кореи обсудили ядерную программу КНДР

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Спецпредставитель МИД Кореи по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк провели переговоры на тему ядерной программы, в том числе обсудили политику по этому вопросу в отношении КНДР.
Представители США и Южной Кореи обсудили ядерную программу КНДР
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Стороны отметили продолжающееся тесное сотрудничество на всех уровнях между США и Республикой Корея по Северной Корее и её ядерной проблеме, согласились, что важно продолжать усилия, направленные на прогресс в денуклеаризации Северной Кореи», — приводит ТАСС сообщение южнокорейского МИД.

Американский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Вашингтоне поддерживают «смелый план» Сеула, согласно которому предлагается денуклеаризировать КНДР в обмен на экономическую помощь от Сеула.

«Стороны подчеркнули, что если Северная Корея будет игнорировать предупреждения международного сообщества и продолжит развивать ядерный потенциал, то вследствие усиления американо-южнокорейских средств сдерживания в конечном счёте пострадает безопасность самой Северной Кореи», — добавили в ведомстве.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».

Президент США Джо Байден заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония намерены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия.

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