Представители США и Южной Кореи обсудили ядерную программу КНДР
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«Стороны отметили продолжающееся тесное сотрудничество на всех уровнях между США и Республикой Корея по Северной Корее и её ядерной проблеме, согласились, что важно продолжать усилия, направленные на прогресс в денуклеаризации Северной Кореи», — приводит ТАСС сообщение южнокорейского МИД.
Американский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Вашингтоне поддерживают «смелый план» Сеула, согласно которому предлагается денуклеаризировать КНДР в обмен на экономическую помощь от Сеула.
«Стороны подчеркнули, что если Северная Корея будет игнорировать предупреждения международного сообщества и продолжит развивать ядерный потенциал, то вследствие усиления американо-южнокорейских средств сдерживания в конечном счёте пострадает безопасность самой Северной Кореи», — добавили в ведомстве.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».
Президент США Джо Байден заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония намерены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия.