военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол Анголы заявил, что страна не откажется от проекта строительства российского завода

Короткая ссылка
Ангола не откажется от проекта строительства российского завода по производству удобрений, заявил посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.
Посол Анголы заявил, что страна не откажется от проекта строительства российского завода
  • © Фото предоставлено посольством Анголы в РФ

Он напомнил, что запуск предприятия намечен на 2026 год, уже имеются планы по образованию консорциумов, а также разрабатывается проект поставки природного газа для производства аммиака-карбамида.

«В частности, были выполнены концептуальные исследования. Речь идёт о проекте, который уже подписан, его отмена не предусмотрена и не планируется», — заявил посол РИА Новости.

Кунья подчеркнул, что российские компании обладают равными шансами на рынке вместе с инвесторами и компаниями из других стран вне зависимости от происхождения.

Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, выступая на Московской конференции по международной безопасности, сообщил, что антироссийские санкции нарушили отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

В июле президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции Запада против России усугубили положение на мировом рынке продовольствия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить