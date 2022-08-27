Посол Анголы заявил, что страна не откажется от проекта строительства российского завода

Ангола не откажется от проекта строительства российского завода по производству удобрений, заявил посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.

Он напомнил, что запуск предприятия намечен на 2026 год, уже имеются планы по образованию консорциумов, а также разрабатывается проект поставки природного газа для производства аммиака-карбамида.

«В частности, были выполнены концептуальные исследования. Речь идёт о проекте, который уже подписан, его отмена не предусмотрена и не планируется», — заявил посол РИА Новости.

Кунья подчеркнул, что российские компании обладают равными шансами на рынке вместе с инвесторами и компаниями из других стран вне зависимости от происхождения.

Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, выступая на Московской конференции по международной безопасности, сообщил, что антироссийские санкции нарушили отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

В июле президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции Запада против России усугубили положение на мировом рынке продовольствия.