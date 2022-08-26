Экс-офицер ЦРУ Джиральди счёл бессмысленными некоторые антироссийские заявления Запада

Бывший офицер ЦРУ США Филип Джиральди в интервью Judging Freedom выразил мнение, что заявления, подобные тем, которые делает польский президент Анджей Дуда относительно «возвращения Крыма Украине», не всегда имеют смысл.

«Есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл», — сказал Джиральди, слова которого приводит РИА Новости.

Комментарии Дуды нужно рассматривать в контексте «исторически сложившейся антипатии польского электората к России», подчеркнул он.

«Всем должно быть ясно, в том числе ЦРУ, МИ-6 и Моссад, что у Украины нет шансов в этом конфликте», — подчеркнул американский эксперт.

Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк назвал глупым и абсурдным желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины.

Сам Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.