Экс-сенатор США Блэк назвал глупым желание Зеленского вернуть Крым
- AP
«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — сказал он в интервью РИА Новости.
Блэк предположил, что в Киеве происходит дискоммуникация между коррумпированными членами правительства, которые очень разрозненны.
Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.