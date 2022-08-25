Экс-сенатор США Блэк назвал глупым желание Зеленского вернуть Крым

Экс-сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк назвал глупым и абсурдным желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины.

«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — сказал он в интервью РИА Новости.

Блэк предположил, что в Киеве происходит дискоммуникация между коррумпированными членами правительства, которые очень разрозненны.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.