Президент России Владимир Путин не доверяет французскому лидеру Эммануэлю Макрону, так как его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.

По словам Готье, Макрон оказывает Украине военную помощь, что не способствует урегулированию.

«Тем более, что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством», — говорится в материале.

Автор отмечает, что хотя Макрон поддерживает связь с Путиным, российский лидер вряд ли к нему прислушается.

17 марта Макрон заявил, что российская военная спецоперация на Украине стала для НАТО «ударом тока».

Осенью 2019 года Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Он также заявлял, что не стыдится своих высказываний о «смерти мозга» НАТО, поскольку они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в альянсе.