Политолог Мезюхо заявил о стратегическом значении Боснии и Герцеговины для Запада
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«Очевидно, что Запад в очередной раз активничает на балканском направлении, чтобы контролировать этот регион путём установления там марионеточных режимов», — сообщил Мезюхо.
Он напомнил, что Босния и Герцеговина граничит с Сербией, на которую «показательно давят США и Европейский союз».
«Поэтому можно говорить о том, что это государство имеет стратегическое значение для Запада», — заключил политолог.
Ранее сообщалось о намерении Европы «помочь» Боснии и Герцеговине провести выборы по международным стандартам.