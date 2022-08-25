Политолог Мезюхо заявил о стратегическом значении Боснии и Герцеговины для Запада

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT опубликованные Генеральным директоратом Еврокомиссии по расширению и добрососедству тендер на реализацию пилотного проекта по поддержке центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины.

«Очевидно, что Запад в очередной раз активничает на балканском направлении, чтобы контролировать этот регион путём установления там марионеточных режимов», — сообщил Мезюхо.

Он напомнил, что Босния и Герцеговина граничит с Сербией, на которую «показательно давят США и Европейский союз».

«Поэтому можно говорить о том, что это государство имеет стратегическое значение для Запада», — заключил политолог.

Ранее сообщалось о намерении Европы «помочь» Боснии и Герцеговине провести выборы по международным стандартам.