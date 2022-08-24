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Байден намерен провести телефонный разговор с Зеленским

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Президент США Джо Байден планирует позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому 25 августа и рассказать ему о ходе оказания военной помощи Киеву, сообщили в Белом доме.
Байден намерен провести телефонный разговор с Зеленским
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Я хотел бы объявить, что завтра президент Байден позвонит Зеленскому, чтобы проинформировать его о дальнейших шагах на пути оказания помощи Украине», — цитирует его РИА Новости.

24 августа Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.

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