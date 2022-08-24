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Политолог Светов допустил, что военная помощь США не скоро дойдёт до Украины

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Джо Байдена о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.
Политолог Светов допустил, что военная помощь США не скоро дойдёт до Украины
  • Gettyimages.ru

По словам политолога, таким способом американский президент решил преподнести подарок Украине ко Дню независимости.

Эксперт подчеркнул, что объявить о помощи Киеву — это одно, а дойдёт ли она до Украины — это другое.

«Я думаю, между словами Байдена и тем, когда реально на Украину придёт оружие, пройдёт ещё достаточно много времени», — заключил собеседник RT.

Ранее Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Как сообщалось в документальном фильме, снятым телеканалом CBS, значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование.

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