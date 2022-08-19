Байден подписал меморандум о выделении до $775 млн на военную помощь Киеву
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На сайте администрации опубликован меморандум, в котором Байден делегирует государственному секретарю распорядиться выделением до $775 млн на оборонные товары и услуги Пентагона для помощи Украине.
19 августа в Пентагоне анонсировали выделение Украине военной помощи на общую сумму $775 млн.
Кроме того, в Пентагоне рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые позволили бы изменить ситуацию на поле боя на юго-востоке страны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.