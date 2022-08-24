В США заявили, что Украина может потерять южные территории при продолжении конфликта

Призывы американцев усилить помощь Украине могут спровоцировать эскалацию конфликта, что приведёт к существенным потерям территории на юге. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

Он осудил открытое письмо «США должны вооружить Украину сейчас, пока не стало слишком поздно», которое подписали 20 известных американских сторонников продолжения военных действий.

Макгрегор сообщил, что новые поставки вооружений могут спровоцировать эскалацию конфликта.

«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал», — пишет военный.

Макгрегор считает, что продолжение боевых действий может привести к ситуации, когда Украина потеряет выходы к морю и превратится в территорию между рекой Днепр и границей с Польшей.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить с помощью переговоров.

По словам бывшего советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора, американские спецслужбы знают об обречённости Украины из-за истощения армии.