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Проекция российского триколора появилась на здании посольства России в США

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В честь Дня государственного флага Российской Федерации на здании посольства в США появилась световая проекция российского триколора.

«Посольство Российской Федерации в США отметило День флага конкурсом детского рисунка и световой проекцией национального символа на здании дипмиссии», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook*.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что флаг Российской Федерации является символом независимости, свободы и многонационального единства.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что для крымчан флаг России стал символом чести, доблести и славы.

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