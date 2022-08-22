Постпред КНР при ООН выразил обеспокоенность в связи с убийством Дарьи Дугиной

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил обеспокоенность в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы отметили сообщения в СМИ о произошедшем. Мы обеспокоены этими трагическими событиями. Я продолжу следить за ситуацией и надеюсь, что в результате расследования станет ясно, что произошло. Такие атаки, совершенно очевидно, в нынешний критический момент не отвечают ничьим интересам», — цитирует его ТАСС.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Подробнее — в материале RT.