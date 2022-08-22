Bild: оппозиция в ФРГ призвала перестать выдавать шенгенские визы россиянам

Представители оппозиции в Германии призвали прекратить выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

«Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — заявил он в интервью газете заявил Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС).

В статье утверждается, что в Германии растёт число политиков, которые призывают взять пример с Эстонии, которая ввела ограничения на выдачу виз россиянам и перестала пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.

Представитель союзной ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц также выступила за прекращение выдачи виз Шенгенской зоны для россиян.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС.

11 августа постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдавать шенгенские визы россиянам.

Издание отмечает, что все больше и больше политиков в Германии призывают брать пример с Эстонии, которая выступает категорическии против выдачи виз россиянам.

сказал в интервью "Bild представитель ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, член Европарламента Деннис Радтке.