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Шведский министр не поддержал полный запрет выдачи виз россиянам

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Шведское правительство намерено ввести ограничения, а не полностью прекратить выдачу виз россиянам, заявил министр миграции Швеции Андерс Игеман.
Шведский министр не поддержал полный запрет выдачи виз россиянам
  • AFP
  • © John THYS

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие, стремились в ЕС», — приводит ТАСС слова Игемана в интервью Шведскому радио.

По его словам, запреты не должны вводиться против обычных жителей.

Он добавил, что санкции должны быть направлены на политическую и экономическую элиту России.

Ранее правительство Чехии приняло решение, согласно которому визы на въезд в страну, а также разрешения на длительное пребывание не будут выдаваться гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года.

В Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС.

11 августа постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдавать шенгенские визы россиянам.

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